Лавров сказал: "Первый тур парламентских выборов [во Франции] состоялся. Эти выборы состоят из двух туров, и второй тур, скорее всего, был разработан с целью манипулирования желаниями тех, кто голосовал в первом туре".

Глава МИД России добавил: "Когда некоторые кандидаты снимают свои кандидатуры после того, как их заставили участвовать в выборах человеком, который якобы стремится победить консерваторов и популистов, это [выборы] уже не имеет ничего общего с демократией".

Этот высокопоставленный российский дипломат продолжил: "Если бы выборы во Франции проводились в один тур, эта страна столкнулась бы с серьезными изменениями".