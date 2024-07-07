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Новости ID: 85532647
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Объявлено о результатах рейтинга университетов мира в Лейдене: Иран возглавляет список исламских стран

7 июл. 2024 г., 18:55
Новости ID: 85532647
Объявлено о результатах рейтинга университетов мира в Лейдене: Иран возглавляет список исламских стран

Тегеран, 7 июля, ИРНА - Президент Института цитирования и мониторинга науки и технологий исламского мира (ISC) заявил, что система рейтинга Лейдена опубликовала результаты рейтинга лучших университетов мира за 2024 год, согласно которым Исламская Республика Иран занимает первое место среди исламских стран.

Ахмад Фазельзаде, объявляя об этом в воскресенье, отметил, что 46 университетов из Ирана вошли в число лучших университетов мира.

Глава Института цитирования и мониторинга науки и технологий исламского мира заявил, что Тегеранский университет, Тегеранский университет медицинских наук, Университет Тарбиат Модаррес, Университет Науки и промышленности Ирана, Университет им. Амир-Кабира, Университет медицинских наук имени Шахида Бехешти, Технический университет имени Шарифа, Университет Тебриза, Университет Мешхеда им. Фирдоуси и Университет Шираза - это 10 лучших университетов Ирана в этом мировом рейтинге.

Фазельзаде сказал: «164 университета из исламских стран присутствуют в рейтинге Лейдена 2024 года, в то время как в прошлом году их было 145. Среди них Исламская Республика Иран с 46 университетами в этой системе рейтинга занимает первое место».

Он добавил: «После Ирана Турция и Саудовская Аравия с 40 и 16 университетами соответственно занимают второе и третье места».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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