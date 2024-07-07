Объявлено о результатах рейтинга университетов мира в Лейдене: Иран возглавляет список исламских стран

Ахмад Фазельзаде, объявляя об этом в воскресенье, отметил, что 46 университетов из Ирана вошли в число лучших университетов мира.

Глава Института цитирования и мониторинга науки и технологий исламского мира заявил, что Тегеранский университет, Тегеранский университет медицинских наук, Университет Тарбиат Модаррес, Университет Науки и промышленности Ирана, Университет им. Амир-Кабира, Университет медицинских наук имени Шахида Бехешти, Технический университет имени Шарифа, Университет Тебриза, Университет Мешхеда им. Фирдоуси и Университет Шираза - это 10 лучших университетов Ирана в этом мировом рейтинге.

Фазельзаде сказал: «164 университета из исламских стран присутствуют в рейтинге Лейдена 2024 года, в то время как в прошлом году их было 145. Среди них Исламская Республика Иран с 46 университетами в этой системе рейтинга занимает первое место».

Он добавил: «После Ирана Турция и Саудовская Аравия с 40 и 16 университетами соответственно занимают второе и третье места».