7 июл. 2024 г., 12:59
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Новости ID: 85532313
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Поселенцы провели митинг перед домом 18 министров и депутатов Кнессета Израиля

7 июл. 2024 г., 12:59
Новости ID: 85532313
Поселенцы провели митинг перед домом 18 министров и депутатов Кнессета Израиля

Тегеран, 7 июля, ИРНА – Сионистские поселенцы сегодня провели акцию протеста перед домом 18 министров и депутатов Кнессета сионистского режима от партии "Ликуд".

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Протестующие призвали к свержению кабинета премьер-министра Биньямина Нетаньяху и подписанию соглашения о перемирии с палестинским Сопротивлением для обмена заложниками.

150 высокотехнологичных компаний сионистского режима также разрешили своим сотрудникам принимать участие в акциях протеста против кабинета Нетаньяху и подчеркнули необходимость подписать соглашение об обмене пленными с палестинским Сопротивлением.

Участники протестов призвали Биньямина Нетаньяху уйти в отставку и потребовали проведения досрочных выборов и немедленного подписания соглашения об обмене заложниками между сионистским режимом и ХАМАС.

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