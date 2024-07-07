Поселенцы провели митинг перед домом 18 министров и депутатов Кнессета Израиля

Протестующие призвали к свержению кабинета премьер-министра Биньямина Нетаньяху и подписанию соглашения о перемирии с палестинским Сопротивлением для обмена заложниками.

150 высокотехнологичных компаний сионистского режима также разрешили своим сотрудникам принимать участие в акциях протеста против кабинета Нетаньяху и подчеркнули необходимость подписать соглашение об обмене пленными с палестинским Сопротивлением.

Участники протестов призвали Биньямина Нетаньяху уйти в отставку и потребовали проведения досрочных выборов и немедленного подписания соглашения об обмене заложниками между сионистским режимом и ХАМАС.