6 июл. 2024 г., 17:18
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Число погибших в Газе с 7 октября 2023 года журналистов возросло до 158

6 июл. 2024 г., 17:18
??????? ID: 85531535
Число погибших в Газе с 7 октября 2023 года журналистов возросло до 158

Тегеран, 6 июля. ИРНА — Число журналистов, погибших в результате израильских ударов по сектору Газа с 7 октября 2023 года, увеличилось до 158 человек. Об этом сообщило движение ХАМАС.

Движение ХАМАС в заявлении сообщило, что в результате атак сионистского режима на сектор Газа погибли еще два журналиста.

Как следует из заявления, в результате новых преступлений Израиля погиб журналист Эмджад Джехджух и его супруга, сотрудница радиостанции Исламского университета Вефа Абу Дабан.

Отмечается, что ВС Израиля нанесли удары по дому журналиста Эмджада Джехджуха в лагере беженцев «Нусейрат» в центральной части эксклава, в результате чего погибли девять человек- членов одной семьи, включая супругу сотрудника СМИ.

Таким образом, число сотрудников СМИ, убитых Израилем в секторе Газа с 7 октября 2023 года, увеличилось до 158 человек.

В ХАМАС заявили, что Сионистский режим преднамеренно убивает журналистов в Газе, чтобы «заглушить голос Палестины, скрыть истину, предотвратить распространение информации в региональном и международном медиа-пространстве».

         

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