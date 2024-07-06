Генсек ШОС поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана

"От всего сердца поздравляю Вас в связи с убедительной победой на выборах Президента Исламской Республики Иран. Мы верим, что при Вашем президентстве Исламская Республика Иран добьется большего успеха и процветания", сказал он.

"Уверяю вас, что секретариат ШОС намерен работать с иранскими коллегами над обеспечением развития Шанхайской организации как одного из главных гарантов глобальной устойчивости, региональной безопасности и механизма взаимовыгодного сотрудничества для успеха наших стран", добавил Мин.

"Позвольте мне воспользоваться случаем, чтобы пожелать избранному президенту Ирана устойчивого пути, бесконечной энергии, новых профессиональных достижений, победы в интересах страны, мира для иранолюбивого народа, процветания и благополучия", резюмировал Генсек ШОС.