6 июл. 2024 г., 16:50
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85531522
T T
0 Persons

Генсек ШОС поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана

6 июл. 2024 г., 16:50
Новости ID: 85531522
Генсек ШОС поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана

Тегеран, 6 июля. ИРНА — Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин поздравил поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана.

"От всего сердца поздравляю Вас в связи с убедительной победой на выборах Президента Исламской Республики Иран. Мы верим, что при Вашем президентстве Исламская Республика Иран добьется большего успеха и процветания", сказал он.

"Уверяю вас, что секретариат ШОС намерен работать с иранскими коллегами над обеспечением развития Шанхайской организации как одного из главных гарантов глобальной устойчивости, региональной безопасности и механизма взаимовыгодного сотрудничества для успеха наших стран", добавил Мин.

"Позвольте мне воспользоваться случаем, чтобы пожелать избранному президенту Ирана устойчивого пути, бесконечной энергии, новых профессиональных достижений, победы в интересах страны, мира для иранолюбивого народа, процветания и благополучия", резюмировал Генсек ШОС.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .