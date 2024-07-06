6 июл. 2024 г., 16:09
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Новости ID: 85531498
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В КСИР заявили о готовности продолжать взаимодействие и сотрудничество с администрацией страны

6 июл. 2024 г., 16:09
Новости ID: 85531498
В КСИР заявили о готовности продолжать взаимодействие и сотрудничество с администрацией страны

Тегеран, 6 июля. ИРНА — Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами и поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране, выразив готовность КСИР продолжать взаимодействие и сотрудничество с администрацией страны.

В своем поздравительном послании избранному президенту Пезешкиану в субботу генерал-майор Салами передал приверженность КСИР дальнейшему укреплению сотрудничества с новой администрацией Ирана.

Салами выразил признательность иранскому народу за участие в 14-х президентских выборах Исламской Республики Иран, высоко оценив согласованные усилия всех исполнительных органов, контролирующих органов и сил безопасности в обеспечении мирного проведения выборов.

Он сердечно поздравил Пезешкиана с победой на президентских выборах и передал наилучшие пожелания Пезешкиану на посту избранного президента Ирана.

Салами подтвердил веру КСИР в то, что Исламская Республика одержит победу в экономической битве против своих противников посредством полной мобилизации национальных ресурсов, возможностей и опыта.

Он добавил, что прогресс страны на глобальной политической арене ожидается благодаря опоре на стратегию, которая использует внутренние силы и поддерживает авторитет Исламской Республики для защиты прав иранского народа.

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