Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана

«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания президентом Исламской Республики Иран», — указал он в поздравительной телеграмме.

Вместе с этим он выразил надежду на то, что деятельность Пезешкиана на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо двух народов.

Пезешкиан одержал победу во втором туре выборов президента Ирана. По результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней Пезешкиан набрал 16,384 млн голосов — около 53,6% от общего числа.