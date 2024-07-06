Послание Верховного лидера по случаю прошедших в Иране президентских выборов

В своем послании аятолла Хаменеи подчеркнул необходимость того, чтобы избранный президент использовал возможности страны для благосостояния народа и прогресса страны.

Уважаемые организаторы выборов выполнили свои обязанности с необходимой скоростью и полным доверием, а дорогие люди вышли на поле с чувством ответственности, создали теплую и страстную сцену и отдали более 55 миллионов голосов в двух турах. говорится в сообщении.

"Этот великий шаг против запрета выборов, предпринятый врагами иранской нации, чтобы вызвать отчаяние и тупик, является блестящей и незабываемой работой, и все уважаемые кандидаты и все те, кто работал день и ночь в течение нескольких недель для победы, каждый из них разделяет его честь", сказал аятолла Хаменеи.

"Я также советую избранному президенту доктору Пезешкиану с надеждой смотреть на светлые горизонты с верой в Бога и в продолжение пути мученика Раиси, одного из многих качеств страны, особенно молодого, революционного и верного человека. ресурсы, для комфорта людей и прогресса страны», — добавил он.