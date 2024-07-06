Что известно о новом президенте Ирана Масуд Пезешкиан

Пезешкиан, известный как иранский врач и политик, родился 29 сентября 1954 года в Мехабаде (на северо-западе Ирана, провинция Западный Азербайджан). С 2006 года избирался представителем от округа Тебриз, Азаршахр и Оско в Исламский консультативный совет Ирана 8, 9, 10 и 11 созывов. Иранский дипломат занимал пост первого заместителя спикера парламента в парламенте 10-го созыва. По итогам парламентских выборов 12-го созыва в марте 2024 года в пятый раз Пезешкиан стал представителем жителей Тебриза, Азаршахра и Оско.

Избранный иранским народом президент на 14-х президентских выборов, получив диплом в области пищевой промышленности, отправился в город Заболь в провинции Систан и Белуджистан для прохождения военной службы. Во время службы он заинтересовался профессией врача и решил получить свой второй диплом после окончания военной службы в области естественных наук. В 1976 году Пезешкиан поступил в Тебризский университет медицинских наук и в 1985 году окончил курс общей медицины. В 1990 году там же получил докторскую степень по общей хирургии.

В 1993 году Пезешкиан окончил Иранский университет медицинских наук по специальности кардиохирургии и сразу после этого начал работать в Тебризской кардиологической больнице имени Шахида Мадани. В 2000-2004 годах он занимал пост министра здравоохранения, лечения и медицинского образования.

В качестве кандидата в президенты Ирана Пезешкиан регистрировался на выборах 2013 и 2021 годов. В первый раз он снял свою кандидатуру в пользу кандидата Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

В конечном итоге Масуд Пезешкиан, набрав 16 384 403 голоса на 14-х президентских выборах, был избран девятым президентом Исламской Республики Иран.