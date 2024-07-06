Верховный лидер: моральный и политический провал Запада является самой важной мировой проблемой

Об этом заявил аятолла Хаменеи в послании, адресованном 58-му заседанию Союза ассоциаций исламских студентов в Европе и Америке.

Во Имя Бога Милостивого, Милосердного

Дорогие студенты!

Ваш прочный, авторитетный союз, наряду с продолжением его деятельности, является многообещающим явлением. Это коллективное присутствие – само по себе – может сыграть роль в решении текущих сложных мировых проблем. Способность оказывать влияние на важные вопросы больше зависит от мотивации, веры и уверенности вовлеченных активистов, чем от их количества или того, насколько хорошо они оснащены, и этот ценный актив, слава Богу, присутствует и очевиден в вас. верная и революционная иранская молодежь.

Вы знакомы с важными глобальными проблемами и их свежими и старыми ранами. Самой последней из них является беспрецедентная трагедия в секторе Газа; наиболее заметным из них являются моральные, политические и социальные неудачи Запада, его политиков и западной цивилизации; Наиболее поучительной [глобальной проблемой] является неспособность либеральной демократии установить свободу выражения мнений и их фатальное пренебрежение вопросом экономической и социальной справедливости. Тусклый, но обнадеживающий проблеск надежды, наблюдаемый в широкомасштабных [пропалестинских] протестах, особенно среди студентов в США и Европе, также является важной текущей проблемой. Регион Западной Азии и наша любимая страна также сталкиваются с множеством мелких и крупных проблем.

Все это является основой для размышлений, работы и инициативы для такой благословенной организации, как ваш профсоюз. Молюсь за ваш успех у Всемогущего и Мудрого Бога.