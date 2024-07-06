Девятым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан

Представитель избирательного штаба Исламской Республики Иран Мохсен Эслами озвучил окончательные результаты президентских выборов.

Общее количество голосов, полученных от всех избирательных участков для голосования на президентских выборах внутри и за пределами страны, составляет 30 530 157. Масуд Пезешкиан по итогу голосования набрал 16 384 403 голоса, в то время как за его оппонента Саида Джалили проголосовали 13 538 179 избирателей.

Уровень участия населения во втором этапе на выборах 14-го президента составит 49.8%.