6 июл. 2024 г., 09:30
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Новости ID: 85530983
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Девятым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан

6 июл. 2024 г., 09:30
Новости ID: 85530983
Девятым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан

Тегеран, 6 июля, ИРНА – По окончательным итогам подсчетов голосов, Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре 14-х президентских выборов Ирана.

Представитель избирательного штаба Исламской Республики Иран Мохсен Эслами озвучил окончательные результаты президентских выборов.

Общее количество голосов, полученных от всех избирательных участков для голосования на президентских выборах внутри и за пределами страны, составляет 30 530 157. Масуд Пезешкиан по итогу голосования набрал 16 384 403 голоса, в то время как за его оппонента  Саида Джалили проголосовали 13 538 179 избирателей.

Уровень участия населения во втором этапе на выборах 14-го президента составит 49.8%.

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