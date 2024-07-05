5 июл. 2024 г., 11:10
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Верховный лидер Ирана опустил свой бюллетень в избирательную урну

5 июл. 2024 г., 11:10
??????? ID: 85529715
Верховный лидер Ирана опустил свой бюллетень в избирательную урну

Тегеран, 5 июля, ИРНА – Великий лидер Исламской революции аятолла Хаменеи сегодня утром в первые минуты голосования во втором туре 14-х президентских выборов опустил свой бюллетень в избирательную урну.

«Хвала Аллаху, день хороший! День присутствия народа, день участия народа, день, когда наш дорогой народ активизируется в важном политическом деле страны, т.е. в выборах», - заявил его светлость аятолла Хаменеи в ходе своего выступления.

«Дай Бог, наш дорогой народ успеет проголосовать и выбрать лучшего. На этом этапе народ должен проявить большую волю, чтобы закончить дело, и завтра у нас будет президент», - добавил верховный лидер Ирана.

В заключительной части своего выступления аятолла Хаменеи помолился за успех народа в выборах и процветание страны.

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