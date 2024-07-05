Верховный лидер Ирана опустил свой бюллетень в избирательную урну

«Хвала Аллаху, день хороший! День присутствия народа, день участия народа, день, когда наш дорогой народ активизируется в важном политическом деле страны, т.е. в выборах», - заявил его светлость аятолла Хаменеи в ходе своего выступления.

«Дай Бог, наш дорогой народ успеет проголосовать и выбрать лучшего. На этом этапе народ должен проявить большую волю, чтобы закончить дело, и завтра у нас будет президент», - добавил верховный лидер Ирана.

В заключительной части своего выступления аятолла Хаменеи помолился за успех народа в выборах и процветание страны.