Путин и и.о. президента Ирана провели переговоры на полях саммита ШОС

Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Тегерана носят дружеский и конструктивный характер и будут укрепляться, несмотря на результат предстоящих выборов президента в Иране.

«По ключевым вопросам международной повестки дня наши подходы совпадают практически. Нас объединяет стремление к созданию многополярного мироустройства, соблюдению всех форм международного права, сохранению центральной роли ООН», — добавил Путин.

В четверг, 4 июля в Астане открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) при участии испольняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера.