4 июл. 2024 г., 13:45
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Новости ID: 85529014
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Путин и и.о. президента Ирана провели переговоры на полях саммита ШОС

4 июл. 2024 г., 13:45
Новости ID: 85529014
Путин и и.о. президента Ирана провели переговоры на полях саммита ШОС

Тегеран, 4 июля. ИРНА — В Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошли переговоры президента России Владимира Путина и исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера.

Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Тегерана носят дружеский и конструктивный характер и будут укрепляться, несмотря на результат предстоящих выборов президента в Иране.

«По ключевым вопросам международной повестки дня наши подходы совпадают практически. Нас объединяет стремление к созданию многополярного мироустройства, соблюдению всех форм международного права, сохранению центральной роли ООН», — добавил Путин.

В четверг, 4 июля в Астане открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) при участии испольняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера.

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