«За последние 24 часа пострадали еще 24 военных, 23 из которых были ранены в ходе конфликтов в секторе Газа», - объявила сегодня утром армия Израиля.

Израильская армия во вторник сообщила о ранении 44 сионистских боевиков в воскресенье и понедельник, и уточнила, что 14 из них пострадали во время конфликтов в секторе Газа.

Как отметила армия сионистского режима, число раненых боевиков этого режима достигло более 4000 с начала войны, более 2000 из которых были ранены после наземных атак на сектор Газа.