2 июл. 2024 г., 10:42
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Новости ID: 85526727
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Йеменские хуситы заявили об атаке на четыре судна, связанных с Британией, Израилем и США

2 июл. 2024 г., 10:42
Новости ID: 85526727
Йеменские хуситы заявили об атаке на четыре судна, связанных с Британией, Израилем и США

Тегеран, 2 июля, ИРНА – Представитель вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сари вечером в пятницу заявил, что силы сопротивления в Йемене атаковали ракетами четыре судна, связанных с Британией, Израилем и Соединенными Штатами.

По данным информационного агентства ТАСС, атакам подверглись контейнеровоз MSC Unific, танкеры для перевозки жидких химических веществ Delonix и Lucky Sailor, вспомогательное судно Anvil Point, входящее в состав британского военно-морского флота.

Сари уточнил, что силы сопротивления наносили удары по судам с использованием крылатых ракет.

По его словам, в момент атаки контейнеровоз MSC Unific находился в Аравийском море, танкер Delonix – в Красном море, танкер Lucky Sailor – в Средиземном море, судно Anvil Point – в Индийском океане.

Представитель вооруженных сил Йемена также напомнил, что Delonix подвергся второй атаке за прошедшую неделю

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