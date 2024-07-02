Йеменские хуситы заявили об атаке на четыре судна, связанных с Британией, Израилем и США

По данным информационного агентства ТАСС, атакам подверглись контейнеровоз MSC Unific, танкеры для перевозки жидких химических веществ Delonix и Lucky Sailor, вспомогательное судно Anvil Point, входящее в состав британского военно-морского флота.

Сари уточнил, что силы сопротивления наносили удары по судам с использованием крылатых ракет.

По его словам, в момент атаки контейнеровоз MSC Unific находился в Аравийском море, танкер Delonix – в Красном море, танкер Lucky Sailor – в Средиземном море, судно Anvil Point – в Индийском океане.

Представитель вооруженных сил Йемена также напомнил, что Delonix подвергся второй атаке за прошедшую неделю