1 июл. 2024 г., 20:32
Новости ID: 85526317
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

1 июл. 2024 г., 20:32
Новости ID: 85526317
Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

Тегеран, 1 июля, ИРНА - Россия, как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето, взяла на себя председательство в Совете в текущем месяце.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, 5 из которых являются постоянными (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай), а 10 других – непостоянные. Председательство в Совете Безопасности ООН носит ротационный характер и длится один месяц. Руководителем Совета Безопасности ООН становится глава делегации соответствующей страны.

Председательство России в Совете Безопасности в 2024 году совпало с продолжающейся войной на Украине. Эта война началась после игнорирования Западом опасений Москвы по поводу безопасности и расширения НАТО до границ России. Москва, столкнувшись с игнорированием своих опасений по безопасности со стороны Запада и, в частности, США, вторглась на Украину 24 февраля 2022 года.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .