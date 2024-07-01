Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, 5 из которых являются постоянными (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай), а 10 других – непостоянные. Председательство в Совете Безопасности ООН носит ротационный характер и длится один месяц. Руководителем Совета Безопасности ООН становится глава делегации соответствующей страны.

Председательство России в Совете Безопасности в 2024 году совпало с продолжающейся войной на Украине. Эта война началась после игнорирования Западом опасений Москвы по поводу безопасности и расширения НАТО до границ России. Москва, столкнувшись с игнорированием своих опасений по безопасности со стороны Запада и, в частности, США, вторглась на Украину 24 февраля 2022 года.