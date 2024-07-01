Бывший сотрудник ЦРУ: Нормализация отношений между Ираном и Бахрейном свидетельствует об упадке американского гегемона

Грэм Фоулер в онлайн-издании "responsiblestatecraft" написал: «соглашение Тегерана и Манамы о начале переговоров о нормализации отношений имеет большее значение, чем кажется на первый взгляд».

Он добавил: «пятый флот ВМС США базируется в Бахрейне, зона ответственности которого охватывает весь Персидский залив, Красное море и Арабское море».

Бывший сотрудник ЦРУ считает, что в течение долгого времени политика США на Ближнем Востоке была направлена на создание военно-политического альянса против Ирана, в который входили страны региона; поэтому любое сближение между Бахрейном и Ираном вызовет беспокойство у Вашингтона, и он может попытаться помешать ему».

Фоулер напомнил, что первый серьезный разрыв в американской антииранской стратегии стал очевиден, когда Эр-Рияд и Тегеран возобновили дипломатические отношения в 2023 году при посредничестве Китая.

Он считает, что с учетом перспективы восстановления отношений Бахрейна с Ираном, изменения в геополитической реальности в Персидском заливе станут более очевидными.

Этот западный эксперт подчеркнул: «вряд ли Бахрейн шел бы навстречу сближению с Ираном без согласия Саудовской Аравии, которая ранее установила отношения с самим Тегераном».

Манама, как и Эр-Рияд, разорвала отношения с Тегераном в январе 2016 года после нападения на посольство Саудовской Аравии в Иране.