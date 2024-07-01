Иран выиграл чемпионат мира по тхэквондо 2024 года

Командный чемпионат мира по тхэквондо 2024 года проходил в Чхунчхоне, Южная Корея, с участием 5 команд.

В полуфинальном раунде сборная Ирана одержала победу в двух турах над командой Кот-д'Ивуара, а затем в финальном матче против команды Южной Кореи одержала победу в двух турах и стала чемпионом.

Женская сборная Ирана также принимала участие в этих соревнованиях и завтра в своем первом матче встретится с принимающей стороной - Южной Кореей.

С 1 по 3 июля в Чхунчхоне проходит серия командных чемпионатов мира по тхэквондо. После этого в том же городе состоятся еще два чемпионата мира по тхэквондо, запланированных на 4 и 5 июля.

В этих трех соревнованиях принимают участие около 200 спортсменов из 40 стран.