1 июл. 2024 г., 17:47
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран выиграл чемпионат мира по тхэквондо 2024 года

1 июл. 2024 г., 17:47
??????? ID: 85526197
Иран выиграл чемпионат мира по тхэквондо 2024 года

Тегеран, 1 июля, ИРНА - Сборная Ирана по тхэквондо обыграла Южную Корею и выиграла командный чемпионат мира по тхэквондо 2024 года.

Командный чемпионат мира по тхэквондо 2024 года проходил в Чхунчхоне, Южная Корея, с участием 5 команд.

В полуфинальном раунде сборная Ирана одержала победу в двух турах над командой Кот-д'Ивуара, а затем в финальном матче против команды Южной Кореи одержала победу в двух турах и стала чемпионом.

Женская сборная Ирана также принимала участие в этих соревнованиях и завтра в своем первом матче встретится с принимающей стороной - Южной Кореей.

С 1 по 3 июля в Чхунчхоне проходит серия командных чемпионатов мира по тхэквондо. После этого в том же городе состоятся еще два чемпионата мира по тхэквондо, запланированных на 4 и 5 июля.

В этих трех соревнованиях принимают участие около 200 спортсменов из 40 стран.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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