1 июл. 2024 г., 16:08
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Багери: Иран является одним из самых активных государств в стремлении к созданию мира, свободного от химического оружия

1 июл. 2024 г., 16:08
??????? ID: 85526131
Багери: Иран является одним из самых активных государств в стремлении к созданию мира, свободного от химического оружия

Тегеран, 1 июля, ИРНА - 37 лет назад, 28 июня 1987 года, бомбардировщики Саддама Хусейна атаковали районы города Сардашт с применением химического оружия, в результате чего погибло более 100 женщин и детей и более 8 тысяч жителей этого города, заявил и.о. главы МИД Ирана Али Багери.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел заявил, что западные страны не только поддержали Саддама на местах, предоставив ему химическое оружие, но и поддержали багдадского диктатора на дипломатическом поприще.

Ссылаясь на химические бомбардировки, осуществленные режимом Саддама во время навязанной войны, исполняющий обязанности министра иностранных дел заявил, что в результате этих атак 10 тысяч иранцев погибли, а более 107 тысяч человек получили ранения, в том числе гражданские лица, включая женщин и детей.

Он продолжил: "Западные граждане, компании и правительства, особенно из Германии, Нидерландов, Англии, Франции и Соединенных Штатов, сыграли главную роль в оснащении режима диктатора Саддама, финансировании и передаче технологий, прекурсоров и химического оборудования, и это позволило режиму применить химическое оружие против иранских военных и гражданских лиц несколько раз и в больших масштабах в течение восьми лет навязанной войны".

Багери сказал, что умиротворение Соединенных Штатов и многих других западных стран, которые считают себя представителями международного сообщества, перед режимом Саддама было одним из факторов, способствовавших увековечиванию этого бесчеловечного поведения режима Саддама.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел заявил: "Сегодня те же самые страны не предоставляют Ирану доступ к лекарствам, в которых нуждаются пострадавшие от химического оружия, и, с этой точки зрения, они завершают бесчеловечный проект Саддама".

Он сказал, что оружие массового уничтожения является одной из главных угроз международному миру и безопасности. Политика Ирана, вытекающая из высших норм ислама, основана на запрещении и полном уничтожении всего оружия массового уничтожения в мире.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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