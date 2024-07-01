Багери: Иран является одним из самых активных государств в стремлении к созданию мира, свободного от химического оружия

Исполняющий обязанности министра иностранных дел заявил, что западные страны не только поддержали Саддама на местах, предоставив ему химическое оружие, но и поддержали багдадского диктатора на дипломатическом поприще.

Ссылаясь на химические бомбардировки, осуществленные режимом Саддама во время навязанной войны, исполняющий обязанности министра иностранных дел заявил, что в результате этих атак 10 тысяч иранцев погибли, а более 107 тысяч человек получили ранения, в том числе гражданские лица, включая женщин и детей.

Он продолжил: "Западные граждане, компании и правительства, особенно из Германии, Нидерландов, Англии, Франции и Соединенных Штатов, сыграли главную роль в оснащении режима диктатора Саддама, финансировании и передаче технологий, прекурсоров и химического оборудования, и это позволило режиму применить химическое оружие против иранских военных и гражданских лиц несколько раз и в больших масштабах в течение восьми лет навязанной войны".

Багери сказал, что умиротворение Соединенных Штатов и многих других западных стран, которые считают себя представителями международного сообщества, перед режимом Саддама было одним из факторов, способствовавших увековечиванию этого бесчеловечного поведения режима Саддама.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел заявил: "Сегодня те же самые страны не предоставляют Ирану доступ к лекарствам, в которых нуждаются пострадавшие от химического оружия, и, с этой точки зрения, они завершают бесчеловечный проект Саддама".

Он сказал, что оружие массового уничтожения является одной из главных угроз международному миру и безопасности. Политика Ирана, вытекающая из высших норм ислама, основана на запрещении и полном уничтожении всего оружия массового уничтожения в мире.