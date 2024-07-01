Кремль отреагировал на усиление присутствия украинских войск на границе с Беларусью

Дмитрий Песков во время пресс-конференции в понедельник заявил: "Это тревожно не только для Минска, но и для Москвы, поскольку мы две союзные и партнерские страны".

Он подчеркнул, что два государства находятся в полном контакте по вопросу усиления присутствия украинских войск на границе с Беларусью.

Пресс-секретарь Администрации Президента России отметил: "У нас есть специальные диалоговые площадки с Беларусью по всем направлениям, в том числе со спецслужбами (разведывательными и безопасными), Министерства обороны двух стран также находятся в постоянном контакте как партнеры".

В ответ на вопрос о возможных контактах Путина и Лукашенко, президентов России и Беларуси, в этой связи, он сказал: "Руководители государств могут это сделать, если сочтут необходимым".

В начале этой недели Беларусь заявила о сбитии дрона, незаконно пересекшего границу с Украиной, обвинив ее в сборе информации о пограничной инфраструктуре Беларуси.

В этой связи Министерство обороны Беларуси также заявило, что располагает информацией о том, что Украина перебросила больше войск, оружия и военной техники в северный район Житомирской области, граничащий с Беларусью.