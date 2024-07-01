ХАМАС: Использование пленных в качестве живого щита – военное преступление

«Использование нацистской оккупационной армией палестинских пленных в качестве живого щита во время своих операций в секторе Газа является полноценным преступлением, явным нарушением норм законов войны и прав заключенных, а также игнорированием всех международных законов, конвенций и договоров», - отметил член политбюро ХАМАС в своем заявлении.

По его словам, это действие является другим преступлением, совершенным сионистским врагом против палестинских заложников в нацистских концентрационных лагерях, которое включает намеренную медицинскую халатность, лишение еды и лекарств, переломы конечностей, медленные убийства и казни в полевых условиях.