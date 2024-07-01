1 июл. 2024 г., 14:00
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Новости ID: 85525988
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ХАМАС: Использование пленных в качестве живого щита – военное преступление

1 июл. 2024 г., 14:00
Новости ID: 85525988
ХАМАС: Использование пленных в качестве живого щита – военное преступление

Тегеран, 1 июля, ИРНА – Использование сионистским режимом заложников в качестве живого щита является военным преступлением, заявил сегодня утром член политбюро движения Иззат ар-Рашк.

«Использование нацистской оккупационной армией палестинских пленных в качестве живого щита во время своих операций в секторе Газа является полноценным преступлением, явным нарушением норм законов войны и прав заключенных, а также игнорированием всех международных законов, конвенций и договоров», - отметил член политбюро ХАМАС в своем заявлении.

По его словам, это действие является другим преступлением, совершенным сионистским врагом против палестинских заложников в нацистских концентрационных лагерях, которое включает намеренную медицинскую халатность, лишение еды и лекарств, переломы конечностей, медленные убийства и казни в полевых условиях.

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