Несмотря на продолжающееся несогласие Венгрии с санкциями Европейского Союза против России, сегодня началось ее председательство в одном из европейских институтов.

Согласно правилам Европейского Союза, каждое государство-член по очереди председательствует в Совете Европейского Союза в течение шести месяцев. Теперь очередь Венгрии.

Европейский Союз состоит из трех основных органов: Совета Европейского Союза, Европейской Комиссии и Европейского парламента, каждый из которых выполняет свои конкретные функции.

Совет Европейского Союза играет роль, аналогичную роли президента в парламентских системах, где президент выполняет преимущественно церемониальную и координирующую функции, а власть находится в руках премьер-министра. Роль премьер-министра в ЕС фактически выполняет Европейская комиссия и ее председатель.

С сегодняшнего дня, после окончания шестимесячного председательства Бельгии, Венгрия приступила к своей работе в качестве председателя Совета Европейского Союза.

Президентство Венгрии началось в то время, когда страна неоднократно высказывала свое несогласие с санкциями Европейского Союза против России в связи с войной в Украине.