Спецдокладчик ООН: Смотрич – вдохновитель геноцида палестинского народа

«Несмотря на сильное политическое давление на Международный уголовный суд (МУС), я действительно не понимаю, почему прокурор МУС до сих пор не выдал ордер на арест этого человека (Смотрича), которого считают вдохновителем геноцидной политики Израиля против палестинцев?», - написала Альбанезе в соцсети X.

По данным сионистских СМИ, кабинет безопасности Израиля в четверг согласился с предложениями Смотрича о введении санкций против чиновников Палестинской национальной администрации (ПНА) и легализации пяти поселений на Западном берегу.