1 июл. 2024 г., 12:54
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Новости ID: 85525900
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Спецдокладчик ООН: Смотрич – вдохновитель геноцида палестинского народа

1 июл. 2024 г., 12:54
Новости ID: 85525900
Спецдокладчик ООН: Смотрич – вдохновитель геноцида палестинского народа

Тегеран, 1 июля, ИРНА – Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе в заявлении отметила, что министр финансов израильского режима Бецалель Смотрич является вдохновителем геноцида палестинского народа.

«Несмотря на сильное политическое давление на Международный уголовный суд (МУС), я действительно не понимаю, почему прокурор МУС до сих пор не выдал ордер на арест этого человека (Смотрича), которого считают вдохновителем геноцидной политики Израиля против палестинцев?», - написала Альбанезе в соцсети X.

По данным сионистских СМИ, кабинет безопасности Израиля в четверг согласился с предложениями Смотрича о введении санкций против чиновников Палестинской национальной администрации (ПНА) и легализации пяти поселений на Западном берегу.

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