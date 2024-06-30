Хезболла нанесла удары по ряду израильских военных баз

В заявлении, опубликованном в воскресенье "Хезболла" сообщила, что ее боевики нанесли удар по штабу 91-й дивизии в казармах Бранит тяжелой ракетой "Буркан", добавив, что он был напрямую поражен и частично разрушен.

В заявлении отмечается, что боевики "Хезболлы" нанесли удар по командному центру батальона Аль-Сахль в казармах Бейт-Гилель ракетой "Фалак", что привело к прямым попаданиям, частичным разрушениям и подтвержденным жертвам.

Также "Хезболла" подчеркнула, что ее боевики нанесли удары по зданию, используемому вражескими солдатами в поселении Аль-Метула, из соответствующего оружия, что привело к прямым попаданиям.

«Хезболла» и израильские силы почти каждый день перестреливаются с 8 октября, на следующий день после того, как израильский режим начал продолжающуюся геноцидную войну против сектора Газа.

Региональные группы сопротивления, в том числе «Хезболла», «Исламское сопротивление в Ираке» и «Ансарулла» в Йемене, заявили, что они продолжат нападения на израильские военные базы в знак солидарности с палестинцами в Газе с момента начала геноцидной войны израильского режима в анклаве в октябре прошлого года.