30 июн. 2024 г., 21:14
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Новости ID: 85525399
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Йемен представил отечественный БЭК «Туфан аль-Мудаммер»

30 июн. 2024 г., 21:14
Новости ID: 85525399
Йемен представил отечественный БЭК «Туфан аль-Мудаммер»

Тегеран, 30 июня. ИРНА — Вооруженные силы Йемена атаковали корабль Transworld Navigator, с помощью безэкипажного катера-камикадзе (БЭК) "Туфан аль-Мудаммер" (Tufan al-Mudammer).

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Представитель вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сари сообщил о представлении нового БЭК, оснащенного передовыми технологиями и значительными разрушительными возможностями, сообщает йеменский телеканал Al-Masirah в воскресенье.

Бригадный генерал Сари подтвердил в своем сообщении в социальной сети, что военные СМИ опубликуют кадры того, как этот катер нацеливается на корабль в воскресенье днем.

БЭК йеменского производства обладает значительной разрушительной силой и оснащен боеголовкой массой от 1000 до 1500 кг.

В Йеменских вооруженных силах также подчеркнули, что "мы предупреждаем все корабли, которые действуют вопреки йеменским директивам, что они являются основной целью этого БЭК.

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