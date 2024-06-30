Йемен представил отечественный БЭК «Туфан аль-Мудаммер»

Представитель вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сари сообщил о представлении нового БЭК, оснащенного передовыми технологиями и значительными разрушительными возможностями, сообщает йеменский телеканал Al-Masirah в воскресенье.

Бригадный генерал Сари подтвердил в своем сообщении в социальной сети, что военные СМИ опубликуют кадры того, как этот катер нацеливается на корабль в воскресенье днем.

БЭК йеменского производства обладает значительной разрушительной силой и оснащен боеголовкой массой от 1000 до 1500 кг.

В Йеменских вооруженных силах также подчеркнули, что "мы предупреждаем все корабли, которые действуют вопреки йеменским директивам, что они являются основной целью этого БЭК.