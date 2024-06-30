Джалили и Пезешкиан активизируют предвыборную кампанию перед вторым туром выборов

Обе кампании делают все возможное, чтобы повлиять на неопределившихся избирателей и привлечь своих сторонников в борьбе за получение высокого поста с высокими ставками.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Масуд Пезешкиан пообещал, что его администрация будет решительно выступать против обязательного полицейского патрулирования, интернет-фильтрации и внешнего давления.

"Я гарантирую, что все правительство будет противостоять принудительному патрулированию, игре с фильтрацией и нефильтрацией, а также внешнему давлению на всех заседаниях и со всей силой", - написал он.

Это сообщение прозвучало всего за несколько дней до второго тура выборов 5 июля, на котором Пезешкиан, бывший министр здравоохранения и старший депутат, встретится с бывшим переговорщиком по ядерной программе Саидом Джалили.

Тем временем Джалили в воскресенье остановил предвыборную кампанию на Тегеранском базаре, где он рассказал о своих планах по решению основных проблем, с которыми сталкивается иранский бизнес и торговцы.

«С 2018 года мы провели многочисленные встречи с различными профсоюзами и владельцами бизнеса, чтобы обсудить препятствия, с которыми они сталкиваются», — сказал он. «Мы определили 17 ключевых проблем и разработали планы их решения».

Джалили отметил, что его визит на оживленный рынок был направлен на то, чтобы услышать мнение бизнес-сообщества напрямую и обеспечить отражение их опасений в его предвыборной платформе.

Кандидат подчеркнул, что взаимодействие с частным сектором и удовлетворение его потребностей будет главным приоритетом для его администрации.