«Исламский джихад» осудил высказывания израильского Бен-Гвира по палестинских военнопленных

Палестинский исламский джихад отреагировал на новые высказывания Бен-Гвира о необходимости стрелять палестинским заключенным в голову.

В своем заявлении движение отметило, что эти высказывания являются знаком позора для сторонников сионистского режима и тех, кто хранил молчание против зверств сионистов.

Палестинская нация будет противостоять преступной политике силой и стабильностью, добавили они.

Палестинский исламский джихад далее отметил, что бойцы Сопротивления будут поддерживать палестинских пленников.