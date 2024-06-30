30 июн. 2024 г., 16:10
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Новости ID: 85525238
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«Исламский джихад» осудил высказывания израильского Бен-Гвира по палестинских военнопленных

30 июн. 2024 г., 16:10
Новости ID: 85525238
«Исламский джихад» осудил высказывания израильского Бен-Гвира по палестинских военнопленных

Тегеран, 30 июня. ИРНА — Палестинское движение «Исламский джихад» раскритиковало недавние высказывания министра безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира по поводу расстрела палестинских военнопленных.

Палестинский исламский джихад отреагировал на новые высказывания Бен-Гвира о необходимости стрелять палестинским заключенным в голову.

В своем заявлении движение отметило, что эти высказывания являются знаком позора для сторонников сионистского режима и тех, кто хранил молчание против зверств сионистов.

Палестинская нация будет противостоять преступной политике силой и стабильностью, добавили они.

Палестинский исламский джихад далее отметил, что бойцы Сопротивления будут поддерживать палестинских пленников.

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