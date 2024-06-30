«Исламский джихад» осудил высказывания израильского Бен-Гвира по палестинских военнопленных

Палестинский исламский джихад отреагировал на новые высказывания Бен-Гвира о необходимости стрелять палестинским заключенным в голову.
В своем заявлении движение отметило, что эти высказывания являются знаком позора для сторонников сионистского режима и тех, кто хранил молчание против зверств сионистов.
Палестинская нация будет противостоять преступной политике силой и стабильностью, добавили они.
Палестинский исламский джихад далее отметил, что бойцы Сопротивления будут поддерживать палестинских пленников.
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