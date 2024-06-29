Реакция представительства Ирана при ООН на психологическую войну Израиля против Ливана

Представительство Исламской Республики Иран при ООН подчеркнуло: "Хотя Иран считает пропаганду сионистского режима о решении напасть на Ливан психологической войной, но в случае начала крупномасштабного военного вторжения произойдет разрушительная и интенсивная война. Все варианты, включая полное присутствие всех фронтов сопротивления, будут на столе".

Ранее представительство Исламской Республики Иран при ООН уже заявляло, что любое безрассудное решение израильского режима, чтобы спасти себя, может ввергнуть регион в новую войну, результатом которой станет разрушение инфраструктуры Ливана, а также Израиля в 1948 году.

Представительство Исламской Республики Иран при ООН подчеркнуло, что движение сопротивления "Хезболла" обладает способностью защищать себя и свою страну Ливан; возможно, настало время уничтожения этого «незаконного режима» его собственными руками.