29 июн. 2024 г., 21:11
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Реакция представительства Ирана при ООН на психологическую войну Израиля против Ливана

29 июн. 2024 г., 21:11
??????? ID: 85524399
Реакция представительства Ирана при ООН на психологическую войну Израиля против Ливана

Тегеран, 29 июня, ИРНА - Представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, реагируя на пропаганду израильского режима против Ливана, назвало это психологической войной, но в то же время предупредило, что в случае военного вторжения все варианты, включая полное присутствие всех фронтов сопротивления, будут на столе.

Представительство Исламской Республики Иран при ООН подчеркнуло: "Хотя Иран считает пропаганду сионистского режима о решении напасть на Ливан психологической войной, но в случае начала крупномасштабного военного вторжения произойдет разрушительная и интенсивная война. Все варианты, включая полное присутствие всех фронтов сопротивления, будут на столе".

Ранее представительство Исламской Республики Иран при ООН уже заявляло, что любое безрассудное решение израильского режима, чтобы спасти себя, может ввергнуть регион в новую войну, результатом которой станет разрушение инфраструктуры Ливана, а также Израиля в 1948 году.

Представительство Исламской Республики Иран при ООН подчеркнуло, что движение сопротивления "Хезболла" обладает способностью защищать себя и свою страну Ливан; возможно, настало время уничтожения этого «незаконного режима» его собственными руками.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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