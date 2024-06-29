Бахадори Джахроми выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников полиции в террористическом нападении в Расаке

Али Бахадори Джахроми, официальный представитель и секретарь правительства, в своем аккаунте в социальных сетях написал: "Я выражаю соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников, охранявших безопасность и республику, в результате нападения преступников на автомобиль с бюллетенями для голосования в Расаке."

Далее в своем сообщении он написал: "Это преступление еще раз показало, что избирательная урна является целью для врагов иранского народа. Те же, кто препятствовал голосованию иранцев за рубежом, внутри страны также боятся права этого народа на голосование".