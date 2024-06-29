29 июн. 2024 г., 18:41
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Бахадори Джахроми выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников полиции в террористическом нападении в Расаке

29 июн. 2024 г., 18:41
??????? ID: 85524326
Бахадори Джахроми выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников полиции в террористическом нападении в Расаке

Тегеран, 29 июня, ИРНА - Официальный представитель правительства выразил соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников полиции провинции Систан и Балуджистан в результате террористического нападения на автомобиль, перевозивший избирательные урны.

Али Бахадори Джахроми, официальный представитель и секретарь правительства, в своем аккаунте в социальных сетях написал: "Я выражаю соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников, охранявших безопасность и республику, в результате нападения преступников на автомобиль с бюллетенями для голосования в Расаке."

Далее в своем сообщении он написал: "Это преступление еще раз показало, что избирательная урна является целью для врагов иранского народа. Те же, кто препятствовал голосованию иранцев за рубежом, внутри страны также боятся права этого народа на голосование".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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