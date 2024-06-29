Число погибших в Газе увеличилось до 37 834 человек

Как сообщает информационное агентство Палестины «Сама» со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа, в ежедневном отчете об убитых и раненых в этом районе говорится, что через 267 дней после начала жестоких атак израильского режима армия этого режима за последние 24 часа совершила три преступления против палестинских семей в секторе Газа, в результате которых 40 человек были убиты и 224 ранены.

Это министерство добавило, что с учетом этих погибших, число палестинских погибших в этом районе с 7 октября 2023 года увеличилось до 37 834 человек. За это время также 86 858 палестинцев были ранены в результате атак израильского режима.