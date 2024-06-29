Хасан Насралла: Исламская Республика Иран является опорой движения сопротивления

В послании Хасана Насраллы, которое было зачитано Сейидом Абдуллахом Сафи-эд-Дином, представителем генерального секретаря "Хезболла" Ливана на Международном конгрессе погибших, защищавших Харам и фронт сопротивления в священном святилище Резы, говорится: "Мы, угнетенные народы в этом регионе, подвергнувшиеся посягательствам со стороны Великого Сатаны, сионистов и их пособников, сегодня получили великий божественный шанс, что Исламская Республика Иран со своей священной, народной, жертвенной системой и великим, смелым, мудрым и непоколебимым лидером, его святейшеством аятоллой Али Хаменеи, который является знаменосцем защиты уммы, святынь и достоинства перед лицом угнетателей и захватчиков".

В этом заявлении говорится: "Сегодня угнетенные народы и движения сопротивления во всех областях после Бога опираются на этого могущественного покровителя, который не только не бросает своих друзей и братьев, но и не предает их и не отходит от их помощи, а его великие командиры жертвуют собой на этом пути, как великий командир Касем Сулеймани и командиры, подобные шахидам Захеди, Хаджази, Хамадани, Моусави, Айрлу и Хаджи Рахими и многим другим".

Генеральный секретарь "Хезболла" Ливана в этом послании написал: "Все эти достижения поставили нас на путь великой победы, которой является освобождение Палестины от сионистской оккупации и освобождение всего региона от господства Америки. Эта окончательная победа и продолжение неутомимого джихада и усилий требуют больше времени, и нам нужно доверять обещанию Бога верующим о помощи и верить в существующие возможности народа".

Он подчеркнул: "Мы гордимся шахидами и их достижениями, мы гордимся семьями шахидов, которые с согласием на божественный приговор гордятся своими дорогими шахидами, и это джихадское и духовное поведение является сильной мотивацией для многих людей и источником духовного вдохновения для всех присутствующих на полях битвы".

Международный конгресс шахидов, защищавших Харам и фронт сопротивления, проходит сегодня, в субботу, с участием главы Канцелярии Верховного Руководителя и некоторых старших военных руководителей страны в портике Даль-аль-Рахма Мавзолея Резы в Мешхеде.