Готовность фронта сопротивления к противостоянию агрессии Израиля выше, чем когда-либо: Али Багери

Али Багери, и.о. министра иностранных дел Исламской Республики Иран, по поводу угроз сионистского режима в отношении Ливана, в своем личном аккаунте в социальных сетях написал: "В течение последних 24 часов я провел переговоры с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Германии, Кипра, России, генеральным секретарем ООН и представителем Европейского союза по внешней политике и безопасности".

Он добавил: "В ходе этих переговоров я подчеркнул необходимость эффективных и срочных действий международного сообщества, чтобы остановить преступления оккупационного режима в Палестине. Был выражен беспокойство относительно региональных событий и эскалации напряженности".

Багери отметил: "Исламская Республика считает, что катастрофические последствия возможного расширения напряженности и конфликта в регионе являются результатом безответственного поведения США и западных покровителей сионистов".

И.о. министра иностранных дел подчеркнул: "Сегодня готовность народов региона и фронта сопротивления противостоять агрессии сионистского режима выше, чем когда-либо, и прямая ответственность за другой кризис лежит на западных покровителях этого режима".