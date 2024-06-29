США отправили Израилю более 27 тыс. бомб с 7 октября

По данным Reuters, два осведомленных американских чиновника объявили, что с 7 октября 2023 г. Вашингтон передал Израилю по меньшей мере 14 тыс. 908-килограммовых бомб MK-84, 6,5 тыс. 226-килограммовых бомб, 3 тыс. ракет Hellfire с точным наведением, 1 тыс. бункерных бомб, 2,6 тыс. авиационных бомб малого диаметра и другие боеприпасы.

Как говорится в сообщении, статистика поставок оружия свидетельствует о том, что значительного сокращения военной поддержки сионистского режима со стороны США не произошло.