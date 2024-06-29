29 июн. 2024 г., 15:32
Journalist ID: 5621
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США отправили Израилю более 27 тыс. бомб с 7 октября

29 июн. 2024 г., 15:32
??????? ID: 85524130
США отправили Израилю более 27 тыс. бомб с 7 октября

Тегеран, 29 июня, ИРНА – С начала войны в Газе США передали сионистскому режиму более 27 тысяч бомб и ракет, сообщили СМИ сегодня утром.

По данным Reuters, два осведомленных американских чиновника объявили, что с 7 октября 2023 г. Вашингтон передал Израилю по меньшей мере 14 тыс. 908-килограммовых бомб MK-84, 6,5 тыс. 226-килограммовых бомб, 3 тыс. ракет Hellfire с точным наведением, 1 тыс. бункерных бомб, 2,6 тыс. авиационных бомб малого диаметра и другие боеприпасы.

Как говорится в сообщении, статистика поставок оружия свидетельствует о том, что значительного сокращения военной поддержки сионистского режима со стороны США не произошло.

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