В Иране двое погибли при нападении на авто с избирательными урнами

По данным информационного центра полиции Систана и Белуджистана, вооруженные люди обстреляли автомобиль с избирательными урнами в целях кражи избирательных урн района Джакигор.

«Благодаря храбрости сотрудников безопасности, народная избирательная урна была защищена, однако пять человек пострадали и доставлены в медицинский центр, - говорится в сообщении. - К сожалению, мученической смертью погибли двое из них, Фархад Джалил – призывник, и Эбрахим Мармази – сержант пограничной службы.