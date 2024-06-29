29 июн. 2024 г., 13:21
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Новости ID: 85523980
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В Иране двое погибли при нападении на авто с избирательными урнами

29 июн. 2024 г., 13:21
Новости ID: 85523980
В Иране двое погибли при нападении на авто с избирательными урнами

Захедан, 29 июня, ИРНА – В результате нападения вооруженных преступников на автомобиль, перевозивший избирательные урны в субботу утром в провинции Систан и Белуджистан погибли двое сотрудников полиции, объявило в сообщении главное управление полиции провинции Систан и Белуджистан.

По данным информационного центра полиции Систана и Белуджистана, вооруженные люди обстреляли автомобиль с избирательными урнами в целях кражи избирательных урн района Джакигор.

«Благодаря храбрости сотрудников безопасности, народная избирательная урна была защищена, однако пять человек пострадали и доставлены в медицинский центр, - говорится в сообщении. - К сожалению, мученической смертью погибли двое из них, Фархад Джалил – призывник, и Эбрахим Мармази – сержант пограничной службы.

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