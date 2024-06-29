29 июн. 2024 г., 13:13
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Путин: России нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности

29 июн. 2024 г., 13:13
??????? ID: 85523740
Путин: России нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности

Тегеран, 29 июня, ИРНА – России нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении соразмерно действиям США, заявил президент РФ Владимир Путин, подвергнув критике действия США относительно производства и размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД), его слова приводит РИА Новости.

Как напомнил президент РФ на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и позднее объявили, что будут производить такие системы.

«Сегодня США не только производят эти системы, но уже привозили их в Европу на учения», - сказал Президент, отметив, что Москва в 2019 году сообщила, что не станет создавать и размещать это вооружение до тех пор, пока Вашингтон не отправит свои ракеты в какой-либо из мировых регионов.

«Нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать», - подчеркнул глава государства.

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