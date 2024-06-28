28 июн. 2024 г., 16:19
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85523118
T T
0 Persons

Иран раскритиковал заявления американских властей о вмешательстве в президентские выборы

28 июн. 2024 г., 16:19
Новости ID: 85523118
Иран раскритиковал заявления американских властей о вмешательстве в президентские выборы

Тегеран, 28 июня. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани раскритиковал США за их позицию по президентским выборам в Иране.

Канаани в пятницу осудил «вмешательство» США во внутренние дела страны после того, как заместитель специального посланника США по Ирану Абрам Пейли заявил, что пятничные выборы не изменят «направление Ирана».

«Пока иранский режим готовится к президентским выборам, США, к сожалению, не надеются на свободные и справедливые выборы или фундаментальные изменения в направлении Ирана», — заявил Абрам Пейли в серии публикаций на своем аккаунте X в среду.

Канаани в пятницу посчитал эти заявления преувеличением и очевидным вмешательством в свои внутренние дела, добавив, что мы осуждаем это.

Власти США не остановятся от таких бесполезных заявлений, а иранский народ ответит на такие интервенционистские заявления своей высокой явкой на президентских выборах, добавил он.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .