Иран раскритиковал заявления американских властей о вмешательстве в президентские выборы

Канаани в пятницу осудил «вмешательство» США во внутренние дела страны после того, как заместитель специального посланника США по Ирану Абрам Пейли заявил, что пятничные выборы не изменят «направление Ирана».

«Пока иранский режим готовится к президентским выборам, США, к сожалению, не надеются на свободные и справедливые выборы или фундаментальные изменения в направлении Ирана», — заявил Абрам Пейли в серии публикаций на своем аккаунте X в среду.

Канаани в пятницу посчитал эти заявления преувеличением и очевидным вмешательством в свои внутренние дела, добавив, что мы осуждаем это.

Власти США не остановятся от таких бесполезных заявлений, а иранский народ ответит на такие интервенционистские заявления своей высокой явкой на президентских выборах, добавил он.