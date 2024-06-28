28 июн. 2024 г., 12:45
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85522756
T T
0 Persons

Голосование граждан Ирана за рубежом

28 июн. 2024 г., 12:45
Новости ID: 85522756
Голосование граждан Ирана за рубежом

Тегеран, 28 июня. ИРНА — Голосование на внеочередных выборах президента Ирана проходят в избирательных участках за рубежом.

Избирательные участки на внеочередных выборах президента Ирана открылись в России, Китае, Австралии, Южной Корее, Грузии, Таджикистане, Индонезии, ОАЭ, Ираке, Турции, Омане, Катаре, Греции, Германии, Ливане, Уганде, Хорватии, Индии, Белоруссии, Афганистане, Пакистане, Бангеладеш, Италии, США, Англии и других странах.

Внеочередные выборы президента Ирана проходят 28 июня. На президентских выборах 14-го созыва право голоса имеют 61 452 321 избиратель.

За пост президента будут бороться 4 кандидата — Масуд Пезешкиан, Мустафа Пурмохаммади, Саид Джалили и Мохаммад Багир Галибаф.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .