Голосование граждан Ирана за рубежом

Избирательные участки на внеочередных выборах президента Ирана открылись в России, Китае, Австралии, Южной Корее, Грузии, Таджикистане, Индонезии, ОАЭ, Ираке, Турции, Омане, Катаре, Греции, Германии, Ливане, Уганде, Хорватии, Индии, Белоруссии, Афганистане, Пакистане, Бангеладеш, Италии, США, Англии и других странах.

Внеочередные выборы президента Ирана проходят 28 июня. На президентских выборах 14-го созыва право голоса имеют 61 452 321 избиратель.

За пост президента будут бороться 4 кандидата — Масуд Пезешкиан, Мустафа Пурмохаммади, Саид Джалили и Мохаммад Багир Галибаф.