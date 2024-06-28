Верховный лидер: величие и честь Исламской Республики в мире основаны на участии народа.

Лидер Исламской революции утром в пятницу в 08:00 по местному времени с началом 14 президентских выборов опустил свой бюллетень в избирательную урну.

Выступая перед журналистами после голосования, Верховный лидер заявил, что продолжение, сила, величие и честь Исламской Республики в мире основаны на участии народа.

"Для нас иранцев День выборов является днем радости и хорошего настроения, особенно если это президентские выборы", сказал аятолла Хаменеи.

"Мы надеемся, что Всевышний Создатель определит самый лучший и самый полезный выбор для этой страны, предстоящие годы будут хорошими годами и народ будет доволен своим выбором, дай Аллах", добавил лидер.

На президентских выборах 14-го созыва право голоса имеют 61 452 321 избиратель.

За пост президента будут бороться 4 кандидата — Масуд Пезешкиан, Мустафа Пурмохаммади, Саид Джалили и Мохаммад Багир Галибаф.