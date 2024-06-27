Иранцы продемонстрируют мощь Исламской Республики на выборах в пятницу: Хасан Насралла

На сороковой день после гибели президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси и его соратников в результате трагического инцидента генеральный секретарь "Хезболла" Сайед Хасан Насралла обратился к собравшимся в Тегеране, чтобы почтить память погибших, с записанным видеообращением.

Насралла вновь выразил от имени всех бойцов Сопротивления и группировок, семей погибших, а также иранского руководства и народа глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой.

Несомненно, инцидент был очень болезненным, но верующие всегда принимают судьбу, предначертанную Святым Богом, подтвердил Сейед Насралла, добавив, что, как говорит имам Хаменеи, угрозы следует превращать в шансы.

Сейед Насралла вспомнил смерть генерала Касема Сулеймани и Хаджа Абу Махида Аль-Мухандиса как тяжелый опыт, подчеркнув, что это было использовано для укрепления Уммы и исламской революции в Иране.

«Иранский народ, несмотря на это горе, во время похорон погибших доказал, что он лоялен и мудр, а Исламская Республика сильна и последовательна», - заявил.

«Подобные инциденты могут дестабилизировать любую страну, но Иран вышел из этого опыта могущественным и достойным», - подчеркнул Сейед Насралла.

По словам Сейеда Насраллы, иранский народ также докажет своим участием в президентских выборах свою силу, надеясь, что Святой Бог поможет Ирану успешно провести выборы.

Сейед Насралла подчеркнул стратегическую роль Исламской Республики в регионе в отношении палестинского вопроса и вопросов сопротивления и освобождения.