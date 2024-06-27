Действия Канады против КСИР незаконны и политически мотивированы: Иран

Амир Саид Иравани сделал эти замечания в письме главе Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю Организации Объединенных Наций в ответ на провокационный акт Канады, совершенный в четверг.

Ниже приводится полный текст письма:

По поручению моего правительства я хотел бы обратить ваше внимание на вопиющее нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций, совершенное правительством Канады против Исламской Республики Иран. Совершив незаконное, опасное и политически мотивированное действие, Канада объявила Корпус стражей Исламской революции (КСИР) — официальное и основанное на конституции подразделение вооруженных сил Исламской Республики Иран - так называемой “террористической группой”. Это не первый случай, когда Канада систематически нарушает нормы, правила и принципы международного права в отношении Ирана. Канада неоднократно нарушала основополагающие принципы международного права и Устав Организации Объединенных Наций, из-за чего моя страна уже была вынуждена возбудить судебное разбирательство против этой страны в Международном суде за серьезные нарушения.

Исламская Республика Иран самым решительным образом осуждает эти незаконные и провокационные действия правительства Канады и считает их враждебным актом против Исламской Республики Иран, а также серьезной угрозой региональному и международному миру и безопасности, учитывая значительную роль КСИР в борьбе с терроризмом и экстремизмом а также в сохранении мира и стабильности в нашем регионе. Эти незаконные и безответственные действия представляют собой нарушение общепризнанных принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций, включая устоявшиеся принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела.

Учитывая роль, задачи и мандат КСИР, которые включают обеспечение безопасности в море в Персидском заливе, Оманском море и за его пределами, правительство Канады хорошо осознает, что его безответственный и провокационный акт усилит напряженность и увеличит риск аварий и инцидентов между силами КСИР и канадским правительством. вооруженные силы, действующие независимо или в составе так называемой коалиции, в регионе уже сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Само собой разумеется, что Канада - наряду с США и теми, кто публично поддержал это международно-противоправное деяние — будет нести полную ответственность за все последствия такого безрассудного поведения.