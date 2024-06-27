Жестокие атаки Израиля на "Аш-Шуджаие" в Газе

Бойцы палестинского исламского сопротивления продолжают свои атаки на сионистских военных и их скопления. В то же время бригада "Касам", военное крыло ХАМАС, заявила, что их бойцы убили одного сионистского военного в районе мечети "Аш-Шабили" на востоке города Рафах на юге Газы.

"Касам" также сообщил, что бойцы обстреляли ракетами ближнего радиуса действия "Раджим" командный пункт сионистского врага на оси "Ницарим".

Сионистские СМИ также сообщили о попадании ракет в "Нахал Оз" в пригороде Газы, утверждая, что эти атаки не повлекли за собой ущерба.

В то же время сионистское радио заявило, что армия начала операцию в "Аш-Шуджаие" Газы после получения информации о возвращении бойцов "Касам" туда.

Палестинские источники сообщили, что десятки тысяч гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома из-за атак израильского режима на "Аш-Шуджаие", а также о погибших и раненых. Они призвали мировое сообщество принять меры для защиты гражданских лиц, особенно детей, в "Аш-Шуджаие".