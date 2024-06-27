Сионистский режим совершил воздушную атаку на юг Дамаска и Ливана

Как сообщил корреспондент Аль-Маядин в Дамаске, по предварительной информации, авиаудар был нанесен по району вблизи района Сейеде Зайнаб на юге столицы Сирии.

По данным агентства SANA, вечером в среду около 23:40 по местному времени Израиль совершил воздушную атаку с Голанских высот и нанес удар по некоторым пунктам на юге столицы Сирии.

«Сирийские средства ПВО столкнулись с вражескими целями и отразили некоторые из них. Вследствие этой агрессии погибли двух человек, пострадал военный и был нанесён материальный ущерб», - сообщила пресс-служба.

Боевики сионистского режима также атаковали район в городе Эн-Набатия на юге Ливана. В результате нападения получили ранения пять человек, и был нанесен ущерб зданию вокруг места нападения.

Артиллерийское подразделение армии сионистского режима также нанесло удар по району аль-Лабуна вокруг Эн-Накуры, расположенного на юге Ливана.