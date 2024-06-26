26 июн. 2024 г., 20:21
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Новости ID: 85521057
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Лавров назвал наивным желание США сдерживать РФ, КНР и Иран

26 июн. 2024 г., 20:21
Новости ID: 85521057
Лавров назвал наивным желание США сдерживать РФ, КНР и Иран

Тегеран, 26 июня. ИРНА — Стремление администрации президента США Джо Байдена нанести России "стратегическое поражение" заведомо провально. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на X Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

По его словам, стремления администрации президента США Джо Байдена не новы. "Будь то заведомо провальные идеи нанести стратегическое поражение России или довольно наивное желание сдерживать одновременно и Москву, и Пекин, а теперь еще и Исламскую Республику Иран", сказал он.

Министр также отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы с Запада не исходили угрозы ее безопасности. Он добавил, что произошла "эстонизация" Европы, а в качестве будущих руководителей ЕС намечены русофобы.

Лавров добавил, что Россия надеется, что Израиль услышит "голос подавляющего большинства стран мира" по ситуации в Газе.

"Заявления официальных лиц Израиля о том, что в Газе нет гражданских лиц и с трех лет все террористы, являются страшными", отметил министр.

Он также предупредил, что риск распространения насилия на Ливан существует, международное сообщество должно осознать "абсолютную пагубность" подхода Израиля к ближневосточному конфликту.

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