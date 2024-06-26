Кремль прокомментировал назначение нового генсека НАТО

Об этом как передает ИА Регнум заявил 26 июня на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждение на должности генсека альянса и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО и членов Атлантического альянса, которые и по отдельности, мы имеем в виду стран-членов, которые под непосредственным руководством США, и вместе как Североатлантический альянс работают с целью стратегического подавления Российской Федерации», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в настоящее время НАТО является вражеским альянсом для России.