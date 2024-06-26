Иран является флагманом глобальной борьбы с незаконным оборотом наркотиков

По случаю Всемирного дня наркотиков в среду Канаани в сообщении на своей странице в X подчеркнул решимость Исламской Республики Иран бороться с незаконным оборотом наркотиков.

Он упомянул, что сотрудничество Ирана с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), а также жертвы тысяч жизней, значительные материальные и моральные затраты, а также большие объемы изъятий наркотиков в этой географической зоне высокого риска демонстрируют решимость Ирана бороться с этой глобальной угрозой.

В ситуации, когда международные организации оказывают минимальное сотрудничество с Ираном в продолжающейся борьбе жесткие санкции и односторонние принудительные меры сами по себе создают препятствие в борьбе с этим зловещим явлением.

Канаани заявил, что Исламская Республика Иран будет упорствовать в этой борьбе за создание лучшего и более безопасного будущего для всех.