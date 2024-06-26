26 июн. 2024 г., 18:56
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85520969
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Канани осудил теракт в Нигере

26 июн. 2024 г., 18:56
Новости ID: 85520969
Канани осудил теракт в Нигере

Тегеран, 26 июня. ИРНА — Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани выразил соболезнования правительству и народу Нигера в связи с убийством и ранением группы солдат и гражданских лиц в результате террористической атаки в Нигере.

Канаани также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта.

"Исламская Республика Иран считает терроризм серьезной угрозой человеческому обществу и международной безопасности и подчеркивает необходимость сотрудничества и всесторонних усилий международного сообщества для борьбы с этой общей угрозой", говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Ирана.

20 военнослужащих были убиты в результате террористического нападения в регионе Тиллабери на западе Нигера во вторник.

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