Канани осудил теракт в Нигере

Канаани также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта.

"Исламская Республика Иран считает терроризм серьезной угрозой человеческому обществу и международной безопасности и подчеркивает необходимость сотрудничества и всесторонних усилий международного сообщества для борьбы с этой общей угрозой", говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Ирана.

20 военнослужащих были убиты в результате террористического нападения в регионе Тиллабери на западе Нигера во вторник.