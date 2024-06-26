КНР в очередной раз призвал к прекращению огня в Секторе Газа

"Китай призывает все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации напряженности, чтобы не ввергнуть весь средневосточный регион в еще большую катастрофу", заявил китайский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

"Китай призывает Израиль немедленно прекратить военные операции в Газе и остановить коллективное наказание жителей Газы", сказал Фу Цун.

Он выразил серьезную обеспокоенность по поводу возможной эскалации в регионе, повторив предупреждения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о нестабильной ситуации, распространяющейся за пределами Газы.