26 июн. 2024 г., 15:00
Journalist ID: 2177
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2 Persons

КНР в очередной раз призвал к прекращению огня в Секторе Газа

26 июн. 2024 г., 15:00
??????? ID: 85520795
КНР в очередной раз призвал к прекращению огня в Секторе Газа

Тегеран, 26 июня. ИРНА — Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун призвал Израиль немедленно прекратить атаки на Газу.

"Китай призывает все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации напряженности, чтобы не ввергнуть весь средневосточный регион в еще большую катастрофу", заявил китайский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

"Китай призывает Израиль немедленно прекратить военные операции в Газе и остановить коллективное наказание жителей Газы", сказал Фу Цун.

Он выразил серьезную обеспокоенность по поводу возможной эскалации в регионе, повторив предупреждения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о нестабильной ситуации, распространяющейся за пределами Газы.

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