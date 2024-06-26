26 июн. 2024 г., 14:45
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85520765
T T
0 Persons

Акция протеста против действий Нетаньяху прошла в 50 точках Израиля

26 июн. 2024 г., 14:45
??????? ID: 85520765
Акция протеста против действий Нетаньяху прошла в 50 точках Израиля

Тегеран, 26 июня. ИРНА — Тысячи израильтян участвовали в акциях протеста против действий премьер-министра Биньямина Нетаньяху в 50 точках Израиля. Демонстранты потребовали заключить соглашение об обмене заключенными с палестинским сопротивлением.

В среду, около 50 точкек на оккупированных территориях стали свидетелями демонстраций сионистских поселенцев. Подобные демонстрации проходят в Нью-Йорке в США.

Демонстранты потребовали прекратить войну против сектора Газа и вернуть сионистских пленных из этого района, заключив соглашение об обмене пленными с палестинским сопротивлением.

"Нетаньяху предпочитает, чтобы все (сионистские) заключенные умерли вместе с ХАМАС, но сам он остается премьер-министром как можно дольше", сказал отец одного из пленных во время демонстрации.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .