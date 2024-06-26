Акция протеста против действий Нетаньяху прошла в 50 точках Израиля

В среду, около 50 точкек на оккупированных территориях стали свидетелями демонстраций сионистских поселенцев. Подобные демонстрации проходят в Нью-Йорке в США.

Демонстранты потребовали прекратить войну против сектора Газа и вернуть сионистских пленных из этого района, заключив соглашение об обмене пленными с палестинским сопротивлением.

"Нетаньяху предпочитает, чтобы все (сионистские) заключенные умерли вместе с ХАМАС, но сам он остается премьер-министром как можно дольше", сказал отец одного из пленных во время демонстрации.