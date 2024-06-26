ООН: голод неизбежен на юге сектора Газа

Следует из последнего доклада Интегрированной классификации фаз (ИКФ) голода, подготовленного при участии 19 гуманитарных агентств ООН, в том числе Всемирной продовольственной программы ООН.

В заявлении ВПП ООН отмечается, что "если мы действительно хотим преодолеть кризис и предотвратить голод, необходимо решить основные проблемы в секторе Газа".

"Крайне важно обеспечивать больше свежих продуктов, увеличивать разнообразие продуктов питания, обеспечивать безопасную воду и санитарные услуги, обеспечивать здравоохранение и восстанавливать клиники и больницы в секторе Газа", говорится в нем.

"Необходимо удовлетворить потребности в различных частях сектора Газа, который уже много лет находится в осаде", отмечается в документе.