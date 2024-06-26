26 июн. 2024 г., 13:06
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ООН: голод неизбежен на юге сектора Газа

26 июн. 2024 г., 13:06
??????? ID: 85520589
ООН: голод неизбежен на юге сектора Газа

Тегеран, 26 июня. ИРНА — На юге сектора Газа вскоре будет катастрофический уровень нехватки продовольствия (голод), аналогичный тому, что уже произошло в северных частях региона.

Следует из последнего доклада Интегрированной классификации фаз (ИКФ) голода, подготовленного при участии 19 гуманитарных агентств ООН, в том числе Всемирной продовольственной программы ООН.

В заявлении ВПП ООН отмечается, что "если мы действительно хотим преодолеть кризис и предотвратить голод, необходимо решить основные проблемы в секторе Газа".

"Крайне важно обеспечивать больше свежих продуктов, увеличивать разнообразие продуктов питания, обеспечивать безопасную воду и санитарные услуги, обеспечивать здравоохранение и восстанавливать клиники и больницы в секторе Газа", говорится в нем.

"Необходимо удовлетворить потребности в различных частях сектора Газа, который уже много лет находится в осаде", отмечается в документе.

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