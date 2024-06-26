Бывший премьер-министр Израиля призвал Нетаньяху уйти в отставку

Ольмерт в воскресенье признал, что этот режим недооценивал мощь палестинского Сопротивления до проведения операции "Буря Аль-Аксы".

«Мы были уверены в управлении вопроса Палестины и думали, что нам не нужно его решать», - отметил бывший премьер-министр Израиля, указав на победу палестинского Сопротивления над сионистским режимом в операции "Буря Аль-Аксы".

«Израильтяне больше не доверяют кабинету Нетаньяху, и продолжение существования этого кабинета не создает почву для возвращения беженцев», - добавил он.