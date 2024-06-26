26 июн. 2024 г., 12:47
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Новости ID: 85520531
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Бывший премьер-министр Израиля призвал Нетаньяху уйти в отставку

26 июн. 2024 г., 12:47
Новости ID: 85520531
Бывший премьер-министр Израиля призвал Нетаньяху уйти в отставку

Тегеран, 26 июня, ИРНА – Нетаньяху пытается продлить войну, и намерен уничтожить Израиль, заявил бывший премьер-министр сионистского режима Эхуд Ольмерт призвав к отстранению Биньямина Нетаньяху.

Ольмерт в воскресенье признал, что этот режим недооценивал мощь палестинского Сопротивления до проведения операции "Буря Аль-Аксы".

«Мы были уверены в управлении вопроса Палестины и думали, что нам не нужно его решать», - отметил бывший премьер-министр Израиля, указав на победу палестинского Сопротивления над сионистским режимом в операции "Буря Аль-Аксы".

«Израильтяне больше не доверяют кабинету Нетаньяху, и продолжение существования этого кабинета не создает почву для возвращения беженцев», - добавил он.

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